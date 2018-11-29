Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Матч між командами Астана (Казахстан) – Динамо (Київ) відбувся у рамках групового етапу Ліги Європи. Дізнайтеся рахунок поєдинку та дивіться відео голів!

Київське "Динамо" провело гру 5-туру Ліги Європи з "Астаною" у Казахстані сьогодні, 29 листопада. Щоб забезпечити собі вихід до 1/16 фіналу турніру, українським футболістам достатньо було зіграти внічию з суперниками.

Читайте також: Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм кияни почали з гри від оборони, діючи практично весь час на своїй половині поля. І на 29 хвилині Вербіч відкриває рахунок! Сідклей протягнув м'яч до штрафної, відпасував на Циганкова, а той пропустив м'яч на Вербіча. Хорват першим дотиком відправив м'яч у дальній кут.

Відео голу Вербіча (Динамо) на 29 хвилині:

Багато помилялися у першому таймі гравці "Динамо", втрачаючи м'яч у простих ситуаціях і тим самим дозволяючи супернику створювати гострі моменти. Зрештою, перша 45-хвилинка так і завершилася з мінімальною перевагою киян, 0:1.

У другому таймі казахський клуб продовжив домінувати на полі. Практично весь час кияни були в обороні своїх воріт, очікуючи на шанс провести контратаку. Кілька разів гостей рятувала перекладина і навіть штанга. Не розчарував і голкіпер "Динамо" Бойко, зробивши кілька сейвів для своєї команди.

Кінець поєдинку! "Динамо" обіграє "Астану" з рахунком 0:1. Таким чином кияни стають лідерами групи K групового етапу Ліги Європи.

І ще: Стало відомо, як воєнний стан вплине на футбол в Україні