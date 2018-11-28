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Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
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Матч між командами Хоффенхайм (Німеччина) – Шахтар (Донецьк) відбувся у рамках групового етапу ЛЧ. Дізнайтеся рахунок напруженого поєдинку та дивіться відео голів!
У матчі Хоффенхайм – Шахтар підопічним Паулу Фонсеки потрібна тільки перемога, інакше – гірникам довелося б розпрощатися з єврокубковою весною. Дивіться, чи вдалося донеччанам виправдати очікування вболівальників!
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Уже на початку поєдинку Ісмаїлі зіграв із Тайсоном і, вирвавшись під кутом на побачення з Бауманном, відправив м'яч у дальній кут воріт! Рахунок 0:1.
Відео голу Ісмаїлі (Шахтар) на 14 хвилині:
Через хвилину Шахтар одразу подвоїв перевагу! Після перехоплення у центрі поля Мораєс вивів Тайсона на ударну позицію - і той впевнено поцілив у кут воріт.
Відео голу Тайсона (Шахтар) на 15 хвилині:
Але німці з відповіддю не забарилися. На 18 хвилині поєдинку Крамаріч з лінії штрафного перекинув П'ятова і забив м'яч у сітку Шахтаря.
Відео голу Крамаріча (Хоффенхайм) на 18 хвилині:
Під завісу першого тайму Хоффенхайм зрівняв рахунок. Цубер головою переправив м'яч у ворота після прострілу з флангу і рикошету від Ісмаїлі.
Відео голу Цубера (Хоффенхайм) на 40 хвилині:
У другому таймі ситуація на полі стала ще більш напруженою. Команди обмінювалися гострими атаками: 100-відсоткові моменти мали як підопічні Фонсеки, так і їхні опоненти. Однак уже на 60 хвилині гірники отримали чисельну перевагу. Так, гравець Хоффенхайма Солоі в штрафному Шахтаря зіграв прямою ногою проти Матвієнка та отримав свій другий "гірчичник" і червону картку в підсумку.
Реалізувати чисельну перевагу Шахтар зумів тільки в додатковий час. Після прострілу Ісмаїлі з лівого кута штрафного Тайсон прийняв м'яч і з розвороту завдав точного удару. Шедевральний гол!
Відео голу Тайсона (Шахтар) на 93 хвилині:
Таким чином, матч Хоффенхайм – Шахтар завершився з рахунком 2:3 на користь українського клубу. Гірники зберегли шанс зачепитися за єврокубкову весну. Їхня остаточна доля в ЛЧ вирішиться в матчі останнього туру групового етапу проти Ліона.
Дивіться також: Відео голів першого матчу Шахтар – Хоффенхайм
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