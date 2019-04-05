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Вони все розуміють: учені зробили очікувану заяву про котів

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Коти відрізняють своє ім'я з-поміж інших слів - фото 1
Коти відрізняють своє ім'я з-поміж інших слів

Раніше дослідження показали, що інші тварини, включаючи собак, дельфінів і папуг, вміють розпізнавати людську мову. Втім, було незрозуміло, чи є такі здібності у котів. Нова наукова праця розставляє всі крапки над "і".

Японські зоологи вперше змогли довести, що пухнастики розуміють те, що ми говоримо. Команда Ацуко Сайто з університету Токіо провела спостереження за кількома десятками домашніх, а також кішок з "котячих кафе" в японській столиці.

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Під час експерименту дослідники вимовляли чотири слова, схожі по довжині та звучанні на кличку тварини, а потім з такою ж інтонацією – саме ім'я. Реакції та рухи тварин фіксувалися на відео.

Результати показали, що кішки, почувши своє ім'я, смикали вухом або повертали голову, а деякі навіть починали виляти хвостом і м'явкати. Це дало зоологам підстави стверджувати, що кішки можуть відрізнити своє ім'я від інших слів.

Цікаво, що пухнастики однаково реагували на мову як господаря, так і незнайомої їм людини. Це свідчить про те, що вони не просто розпізнавали інтонації або особливості голосу їхніх власників, а на саме слово.

Дослідники припускають, що кішки здатні запам'ятовувати та розпізнавати окремі звуки та їхні комбінації, що ставить їх в один ряд з іншими соціальними тваринами з високим інтелектом, такими як собаки.

Кішки розуміють сигнали людей краще, ніж багато хто вважає, – зазначив Сайто.

Результати цього експерименту наштовхнули зоологів на думку, що кішок можна тренувати подібним же чином, як і собак, навчаючи їх реагувати на команди та підказки людини. Головне – зрозуміти, як їх можна мотивувати.

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Джерело: The Guardian
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