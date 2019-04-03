Як виглядає зрада очима кота: епічне відео

Не лише люди реагують на підлість та зраду, а й коти. Для пухнастиків це не менша травма, аніж для їх господарів. І це відео показує весь біль домашніх улюбленців!

На платформі Reddit користувач з ніком GalaxyShards поділився епічним відео, на якому дівчина гладить вуличного кота. За короткий час допис опинився у топі, зібравши понад 7 тисяч переглядів. А все тому, що потім кадр переводиться на вікно у будинку, де за цією зрадою спостерігає домашній улюбленець. Ці сумні очі кажуть все за себе!

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