"Вона плаче за Україну": Ольга Мартиновська розповіла про зустріч з Мей Маск

Ольга Мартиновська зустрілася з моделлю та письменницею Мей Маск. Свою кумирку шеф-кухарка побачила в одному з закладів Праги.

Ольга Мартиновська зізналася, що залпом прочитала книжку "Жінка, яка має план". Тож вона була дуже рада зустрітися з Мей Маск віч-на-віч.

Варте уваги: Страх, голод, холод, поневіряння: Річард Гір закликав увесь світ підтримати Україну

Мей Маск – це абсолютна краса душі та тіла, щирість та доброта. Вона плаче за Україну! І знає, що ми переможемо!, – написала Мартиновська.

Ольга Мартиновська розповіла, що обговорювала благодійну вечерю з власником ресторану Danielas by Barock. Тоді ж вона впізнала зі спини Мей Маск. Її, каже шеф-кухар, просто неможливо сплутати з кимось іншим.

Нагадаємо, що Мей Маск від початку війни проти України підтримує нашу країну. Вона регулярно присвячує нашій боротьбі з окупантами пости, а також закликає підтримати спротив України!

Читайте також: На обкладинці польського VOGUE з'явилася ілюстрація української художниці