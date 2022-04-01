Страх, голод, холод, поневіряння: Річард Гір закликав увесь світ підтримати Україну

Ми вдячні абсолютно кожному, хто в ці непрості часи підтримує нашу країну в протистоянні російській агресії. Так, голлівудський актор Річард Гір закликав усіх допомогти Україні та її громадянам, які щодня потерпають від окупантів.

Актор долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund. Власне, на її сторінці в інстаграмі з'явилося відеозвернення Річарда Гіра.

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Актор попросив усіх долучитися до допомоги українцям

Річард Гір зізнався, що із жахом спостерігав за тим, як розгортаються трагічні події в Україні.

Жінки, діти, маленькі хлопчики та дівчатка, люди поважного віку змушені тікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння в пошуках безпеки та допомоги, – емоційно підкреслив Річард Гір.

Тож він вирішив висловити свою солідарність з українцями. А долучився до Care Crisis Ukrainian Fund, щоб запевнити наших земляків у тому, що у протистоянні вони не самотні, що їх не кинули напризволяще.

Цей фонд займається допомогою для українців. І актор висловив сподівання, що кожен, хто бачить це відео, долучиться та підтримає Україну в ці непрості часи.

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