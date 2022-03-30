На обкладинці польського VOGUE з'явилася ілюстрація української художниці

Ілюстрація української художниці прикрасила глянець. Її можна побачити на обкладинці польського журналу VOGUE.

Головна редакторка видання Іна Лекевич зізналася, що не могла уявити квітневий випуск зі звичайною обкладинкою. Тож вона вирішила дати можливість українським митцям попрацювати над нею.

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Ця надзвичайна робота містить у собі лавину емоцій, серед яких звучить велика сила та надія на те, що це жахіття незабаром закінчиться, – додала вона.

Першу обкладинку квітневого номера зробила Олена Ємчук, фешн-фотографиня та художниця. Вона протягом багатьох років звертається до мотивів української культури у своїх роботах.

У продажу свіжий номер журналу з'явиться 1 квітня.

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