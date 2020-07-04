Вона неймовірна: модель з синдромом Дауна знялась для Vogue та Gucci

Дівчина працює у модельному бізнесі з 2017 року

Щороку модельний бізнес зазнає настільки кардинальних змін, які раніше здавалися просто неможливими. Моделі plus-size, моделі-бабусі, а також моделі з особливими потребами. Усі вони доводять на власному прикладі, що немає нічого неможливого.

Цього разу ми розповімо вам про 18-річну Еллі Голдстейн, котра народилась з синдромом Дауна. Саме вона стала першою моделлю з особливими потребами, котра знялась для рекламної кампанії модного бренду Gucci та для журналу Vogue.

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На думку батьків дівчини, це карколомний успіх. Експерти ж у модній індустрії вважають, що зйомки Еллі – прорив у області різноманіття фешн-індустрії.

Крім того, Еллі знялась для онлайн-версії журналу Vogue Italia у рамках рекламної кампанії туші для вій від Gucci. Дівчина після фотосесії розповіла: "Мені це дуже подобається. Дякую за цю неймовірну можливість і прекрасний день зйомок".

Зазначимо, що Еллі працює у модельному бізнесі з 2017 року. Дівчина вибрала агентство Zebedee Management, яке вважає своїм головним завданням збільшити представництво виключених з медійного простору людей. Зокрема, воно працює з людьми з обмеженими можливостями, особливостями в зовнішності і транс-моделями.

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