"Воля і свобода": Заліско записав кавер-версію на відомий польський хіт

З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну популярні українські артисти не втомлюються підіймати бойовий дух українського народу, записуючи нові пісні про Україну та її боротьбу. Так, нещодавно ЗАЛІСКО записав кавер-версію на відомий польський хіт.

Новий кавер від Заліска – "Воля і свобода" залунала українською. Йдеться про польську пісню "Niech żyje wolność", що в перекладі означає "Воля і свобода". Артист презентував нову пісню, тож слухайте!

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Як розповів артист, спочатку він зв'язався з автором пісні Марціном Міллєром (M. Miller), запропонував зробити офіційну українську версію, на що співак з групи "Boys" погодився і зазначив, що в даній ситуації ця пісня може бути дуже актуальною і підійматиме дух наших братніх народів, а також побажав українцям якнайшвидшої перемоги!

Я радий, що люди знають цю пісню в польському варіанті, а тепер мають змогу підспівувати її українською! І впевнений, що цей хіт, який буде звучати на наших благодійних концертах Команди "А", буде підіймати людям і настрій, і наш незламний український дух!", – зазначив співак ЗАЛІСКО.

Тільки за перші десять днів пісня в українському варіанті набрала на YouTube каналі понад 200 000 переглядів, безліч схвальних відгуків і увійшла в десятку найпопулярніших пісень країни. А у FaceBook уже більш ніж 1,2 млн переглядів.

Слухайте пісню ЗАЛІСКО – Воля і свобода:

Слова пісні ЗАЛІСКО – Воля і свобода:

Мала мати сина,

І просила долі,

Щоб він мав багатства,

Як пшениці в полі.

ХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ХАЙ БУДЕ ВОЛЯ

ВОЛЯ І СВОБОДА ВОЛЯ І СВОБОДА

ХАЙ ЖИВЕ ЗАБАВА ХАЙ БУДЕ ЗАБАВА

І ДІВОЧА ВРОДА! І ДІВОЧА ВРОДА!

А як став дорослим,

То почула мати-

«Я іду з братами,

Землю захищати…»

А коли прощались,

Плакала калина,

А із нею разом,

Молода дівчина.

Ой, ви добрі люди,

Наші польські браття,

Будьмо всі щасливі,

Вільні і багаті!

ХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ХАЙ БУДЕ ВОЛЯ

ВОЛЯ І СВОБОДА ВОЛЯ І СВОБОДА

ХАЙ ЖИВЕ ЗАБАВА І БУДЕ ЗАБАВА

І ДІВОЧА ВРОДА! З ВРОЦЛАВА ДО ЛЬВОВА

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