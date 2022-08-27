Чого плачуть м*скалі: зацініть новий хіт від Jerry Heil, Лесі Нікітюк та Emdivity про Крим

Jerry Heil, Леся Нікітюк та Emdivity красиво потролили росіян, які тікають з Криму через вибухи. Так на світ з'явився крутий трек "Душевно, по-домашньому".

Після анонсу спільної майже комічної пісні від Лесі Нікітюк та Jerry Heil в мережі нарешті з'явився трек "Душевно, по-домашньому", що висміює російських відпочивальників, яким зі сльозами на очах довелось тікати з Криму через "бавовну". Допоміг довершити новий хіт електронний дует Emdivity, пише Радіо MAXIMUM.

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Композиція створена по гарячих слідах всім відомого мему, що днями облетів українські соцмережі. На оригінальному відео російська туристка, вся у сльозах, жаліється на те, як їй не хочеться їхати з Криму. Її скаргам передували новини про вибухи в окупованому Криму, що спричинили масовий відтік росіян з півостровом. Короткий сніпет треку на основі мему, який Jerry Heil та Леся Нікітюк жартома виклали в Інстаграм, почав віруситися на рівні з оригіналом, тому виконавиці прийняли рішення зробити повноцінну пісню – і покликали для цього майстрів електронного саунду з гурту Emdivity, – йдеться в описі.

Але трек має не тільки розважальну частину, а й доволі серйозний та всім відомий факт, що Крим – це Україна. І зовсім скоро окупований півострів знову стане вільним від російських загарбників, зважаючи на те, що там побільшало знищеної ворожої техніки.

EMDIVITY & Jerry Heil feat. Леся Нікітюк – Душевно, по-домашньому, слухайте новий хіт:

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