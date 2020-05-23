Volvo обмежила швидкість своїх автомобілів: з вітерцем не поганяєш?

Це питання інтригувало нас завжди. Навіщо взагалі нарощувати потужність автомобілів, якщо у більшості випадків їх максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/годину? Втім, автомобільні бренди тільки знизували плечима і продовжували нарощувати табун коней під капотом своїх машин.

І ось цікавий поворот – фірма Volvo офіційно оголосила, що примусово обмежує максимальну швидкість усіх своїх моделей на позначці 180 км/год.

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Для чого це зроблено? Звичайно, на все є своя причина. Річ у тім, що шведи вже давно носяться з утопічною, на перший погляд, ідеєю в доступному для огляду майбутньому, тобто у найближчі кілька років, до нуля знизити кількість загиблих у ДТП за участю Volvo. Нинішнє обмеження швидкості – ланка з цього ж ланцюга.

У Гетеборзі вважають, що на швидкостях понад 180 км/год страхувальна електроніка, що управляє, наприклад, активним круїз-контролем, вже не в змозі забезпечити 100-відсоткову ефективність роботи. Тому і краник максималки вирішили закрутити. Про всяк випадок.

Volvo розганятимуть до 180 км/год

Звичайно, хтось сприйме таке рішення як втручання в особисті інтереси покупця. Мовляв, кожен сам може вирішувати з якою швидкістю їхати. З іншого боку, в усьому світі тільки в Німеччині (та й то вже далеко не скрізь) можна легально мчати на 180 км/год і вище. Так, і ось ще. На таких швидкостях – подушки безпеки вже не рятують при зіткненні. Мотайте на вус!

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