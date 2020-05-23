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Юний водій розбив Mustang GT через три дні після покупки

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Mustang - фото 1
Mustang / facebook

Зазвичай такі аварії починається зі спроб власників показати свої навички дріфтингу, або іноді їх відсутність.

Знову і знову доводиться зазначати, що недосвідченість у поєднанні з молодим завзяттям і безліччю коней, спрямованих на задні колеса, це рецепт катастрофи, про яку власники Mustang болісно усвідомлюють.

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Цього разу розбили абсолютно новий автомобіль-купе Ford Mustang GT 2019 року, який був придбаний всього за три дні до того, як стався інцидент.

Все це відбулося в місті Кранбрук, Британська Колумбія, в Канаді, на початку цього тижня на стоянці місцевого торгового центру, де молоді люди зазвичай збираються біля ресторану Тіма Хортона. Молодий і до тих пір гордий власник Mustang, пофарбованого в колір Need for Green, намагався покататися на потужному автомобілі, оснащеному 5,0-літровим V8 потужністю 460 к. с., і незабаром він зазнав аварії в прилеглий струмок.

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Джерело: facebook
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