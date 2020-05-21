Ford припиняє виробництво двох популярних моделей

Компанія Ford продовжує оптимізацію модельного ряду на ринку США: раніше бренд вже залишив американців без Fiesta, Focus і Taurus, а тепер настала черга Fusion і Lincoln MKZ. Останні екземпляри цих моделей зійдуть з конвеєра у червні цього року.

Випуск Ford Fusion і Lincoln MKZ наразі здійснюється на заводі в Ермосільо, Мексика.

Це цікаво: Європейські краш-тести проводитимуть по-новому: що зміниться

Після того, як обидві моделі знімуть з виробництва – це станеться вже 21 червня, – потужності, що звільнилися використовуватимуть для складання позашляховика Bronco Sport. Таким чином, до липня Ford буде випускати тільки кросовери, позашляховики, пікапи і спорткар Mustang, а єдиним седаном у Lincoln залишиться Continental.

Зараз Ford Fusion збирають у Мексиці

За даними Carsalesbase.com, у 2019 році у США продали понад 166 тисяч примірників Ford Fusion, ще майже 37 тисяч автомобілів реалізували у першому кварталі 2020 року. Що ж стосується Lincoln MKZ, то його результат скромніший: 17,7 тисячі проданих машин у 2019 році і 3,4 тисячі – за три місяці нинішнього року.

Про наміри Ford відмовитися від випуску седанів і хетчбеків на користь кросоверів і позашляховиків стало відомо ще у 2018 році. Тоді стратегічний план компанії передбачав поетапний випуск електрифікованих модифікацій найбільш популярних моделей – F-150, Mustang, Explorer, Escape і Bronco.

Читайте також: Як побороти коронавірус з допомогою автомобіля та сонця: корисний лайфхак