Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики

Днями українські військові повністю звільнили Київщину від окупантів. Однак те, що стало явним – важко усвідомити й досі. Небачені звірства рашистів у містах-мучениках жахнули не лише Україну, а й весь світ.

Йдеться про Ірпінь, Гостомель та Бучу, де злочинна армія Росії катувала та вбивала мирних місцевих жителів, а жінок та дітей гвалтувала до смерті.

До теми: Як нині виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель: відео від Генштабу ЗСУ, яке боляче дивитись

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від окупантів міста й показав на промовистому ролику в Instagram кадри того, у що перетворили нелюди Бучу, Ірпінь та Гостомель під Києвом.

Дуже боляче дивитися на те, що зробили з нашими людьми окупанти. Їм доведеться відповісти за кожен воєнний злочин та за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – прокоментував відео президент.

Читайте також: Коли розмінують звільнену Київщину: названі терміни