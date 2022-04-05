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війна

Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики

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Володимир Зеленський відвідав Київщину - фото 1
Володимир Зеленський відвідав Київщину / instagram

Днями українські військові повністю звільнили Київщину від окупантів. Однак те, що стало явним – важко усвідомити й досі. Небачені звірства рашистів у містах-мучениках жахнули не лише Україну, а й весь світ.

Йдеться про Ірпінь, Гостомель та Бучу, де злочинна армія Росії катувала та вбивала мирних місцевих жителів, а жінок та дітей гвалтувала до смерті.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від окупантів міста й показав на промовистому ролику в Instagram кадри того, у що перетворили нелюди Бучу, Ірпінь та Гостомель під Києвом.

Дуже боляче дивитися на те, що зробили з нашими людьми окупанти. Їм доведеться відповісти за кожен воєнний злочин та за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – прокоментував відео президент.

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