Коли розмінують звільнену Київщину: названі терміни

Станом на 2 квітня українські захисники повністю звільнили Київську область від російських окупантів. Однак рашисти залишили за собою замінованими значні території.

У звязку з тим у деяких регіонах Київщини триватиме подовжена комендантська година, під час якої фахівці оцінять обсяг робіт. Йдеться про обмеження на пересування населеними пунктами з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

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За попередніми даними, щоб очистити від вибухонебезпечних предметів всю звільнену від російської армії Київську область, знадобиться щонайменше 10 днів. Про це повідомив керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Ми всі хочемо повернутись додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини досі небезпечні. По всіх звільнених від окупантів населених пунктах із завтрашнього дня, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там порядок. Після цього процес розмінування та оновлення інфраструктури зможе набути планового характеру", – написав голова ОДА.

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