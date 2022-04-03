Як нині виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель: відео від Генштабу ЗСУ, яке боляче дивитись

Напередодні, 2 квітня, у Міністерстві оборони заявили, що вся Київська область звільнена від армії Росії. Нині ж у мережі показали, як виглядають міста-мученики після навали цинічних й злочинних окупантів.

Так, Ірпінь, Буча та Гостомель стали форпостом Києва – бої у цьому трикутнику тривали цілий місяць. І 2 квітня відбулася перша велика перемога України. Саме у цей день ЗСУ повністю звільнили Київщину від рашистів.

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Як виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель після звільнення

Генеральний штаб Збройних сил України на своєму YouTube-каналі опублікував промовисте відео, на якому показали не лише те, у що перетворили міста російська армія, а й зафіксовано військові злочини Росії.

Як видно з кадрів, на вулицях трьох міст – Гостомелі, Бучі та Ірпені, де точилися жорстокі бої, стоїть знищена бронетехніка ворога. Більшість будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілу військ Росії. Немає жодних сумнівів, що ворог цілеспрямовано знищував інфраструктуру регіону.

Гостомель, Буча та Ірпінь 2 квітня після звільнення від російських окупантів. Колись тут вирувало життя, по дворах бігали усміхнені діти... Але з приходом загарбників усе змінилося, – йдеться у підписі до відео.

Про наслідки перебування Збройних сил РФ розповів Юрій Марчук, житель селища Гостомель.

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