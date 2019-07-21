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Парламентські вибори 2019

Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00

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Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00 - фото 1

Позачергові парламентські вибори 2019 завершилися: виборчі дільниці зачинилися, тож екзит-пол оприлюднив перші підсумки голосування. Дізнайтеся результати виборів та які партії пройшли у Верховну Раду!

Екзит-пол – соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць. Від передвиборчих соціологічних опитувань воно відрізняється тим, що враховує голос виборця, як вже доконаний факт, адже відомо, що багато виборців змінюють свою думку і плани за кого голосувати прямо на виборчій дільниці. Екзит-поли досить точно передбачають остаточні результати голосування, адже передбачається, що ті, хто проголосував, на питання "за кого?" відповідають правдиво. І все ж це не стовідсотковий факт, деякі виборці і після голосування приховують або спотворюють інформацію про свій вибір.

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До національного екзит-полу долучилися п'ять соціологічних компаній:

  • авторитетний австрійський "Інститут соціальних досліджень SORA спільно з українським центром "Соціальний моніторинг";
  • Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва";
  • Київський міжнародний інститут соціології (КМІС);
  • Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова;
  • Компанії Kantar TNS і Info Sapiens.

Результати екзит-полу:
які партії проходять у парламент станом на 18:00

Партія Результат, %
Слуга народу 43,9
Опозиційна платформа "За життя" 11,5
Європейська солідарність 8,9
Батьківщина 7,6
Голос 6,3
Сила і Честь 4.4

У рамках дослідження станом на 18 годину опитали респондентів на 300 виборчих дільницях (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці та за винятком окупованих територій).

Так, за попередніми результатами екзит-полу, у Верховну Раду проходять п'ять партій: Слуга народу з результатом у 43,9%, Опозиційна платформа "За життя" (11,5%), Європейська солідарність (8,9%), Батьківщина (7,6%) і також партія Голос (6,3%).

Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00 - фото 342451
Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00 - фото 342452

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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