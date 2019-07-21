Вакарчук прокоментував чутки про свою відмову від мандата

Лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук спростував інформацію про те, що він мовляв відмовиться від депутатського мандата, якщо його політсила пройде до Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам після голосування на дільниці в Києві.

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"Ці чутки – це маячня", – сказав Вакарчук. У партії Вакарчука розповіли, що з 9 червня понад 500 волонтерів разом з кандидатами від Голосу проїхали всю Україну від заходу до сходу, з півночі на південь. Наймолодшим волонтерам було 18 років, найстаршому 70. Наголошується, що всі волонтери агітували виключно добровільно та безкоштовно, адже поділяють цінності партії.

"Я вражений тією теплою підтримкою, яку ми отримали від волонтерів. Півтисячі людей приєдналися до нашої команди змін і за цей час ми стали майже однією великою сім'єю. Наша передвиборча кампанія була експериментальною", – зазначив лідер партії.

Музикант Святослав Вакарчук восени 2007 року на позачергових виборах до Верховної Ради України був обраний до парламенту за списком блоку Наша Україна – Народна самооборона. У 2008 році Вакарчук склав депутатські повноваження – за його словами, через те, що не хотів працювати за старою політичною системою і не бачив у цьому ефективності.

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