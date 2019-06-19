У Кварталі 95 шукають коміка, який пародіюватиме Зеленського

Студія "Квартал 95" у середу, 19 червня, оголосила конкурс на найкращого актора, який буде пародіювати засновника студії, а нині чинного президента України Володимира Зеленського.

Примітно, що впродовж багатьох років Володимир Зеленський пародіював попередніх глав держави, а тепер у студії "Квартал 95" оголосили конкурс на найкращого артиста, який пародіюватиме президента України.

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Оголошено конкурс на актора, який пародіюватиме Зеленського

Тепер, коли художній керівник Кварталу і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще за всіх виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль президента України, – президента України йдеться в повідомленні.

У студії відзначають, що взяти участь у конкурсі може кожен, головне – продемонструвати "хрипкий голос". Охочих взяти участь закликають відправляти своє відео за адресою студії.

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