Володимир Зеленський показав унікальні теплі фото з найріднішими

Президент України Володимир Зеленський у День матері показав унікальне архівне фото і зворушливо подякував усім українським матерям. Глава держави у своєму привітанні подякував мамі і порадив українцям частіше говорити слова любові своїм близьким.

Так, на своїх сторінках в соціальних мережах Володимир Зеленський опублікував зворушливе привітання з Днем матері.

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"Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без залишку всі свої сили з нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші "Не хочу шапку", "Не піду до школи", "Ти нічого не розумієш!" Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти. До них ми йдемо в складні часи, щоб почути таке важливе "Все буде добре". І тільки ставши батьками, ми розуміємо, скільки праці, терпіння і любові варто щасливе дитинство", – написав президент.

Також він порадив українцям частіше говорити своїм близьким теплі слова. "Телефонуйте своїй мамі кожен день! Говоріть, як сильно любите її, кожен день! Дякуйте її кожен день! А сьогодні, у День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не сходила з обличчя рідної людини цілий день!" – додав Зеленський.

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