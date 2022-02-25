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війна

Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію: кого це стосується у першу чергу

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Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію: кого це стосується у першу чергу - фото 1

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про загальну мобілізацію в Україні. Вона проводитиметься протягом 90 діб з дня набрання чинності указом. Заклику підлягають військовозобов'язані та резервісти на території Києва та 25 областей.

Про те, що Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію "у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та з метою забезпечення оборони держави", свідчить Указ, текст якого опублікували на сайті президента України.

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Коротко про зміст Указу

  • Володимир Зеленський керувався пропозицією Ради національної безпеки та оборони України, а також Конституцією країни;
  • мобілізація проводиться протягом 90 діб з дня набрання чинності на території 25 областей, за винятком Києва;
  • призову підлягають військовозобов'язані та резервісти;
  • кількість мобілізованих не вказано, оскільки черговість та обсяги призову має визначити Генеральний штаб Збройних сил;
  • регіональні органи зобов'язали у тому числі сповіщати та доставляти призовників та техніку до збірних пунктів та військових частин. На місцях тимчасово виділять будинки для потреб мобілізації.
Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію: кого це стосується у першу чергу - фото 498725

Кого стосуватиметься загальна мобілізація

  • У першу чергу мобілізують оперативний резерв. Оперативний резерв – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації.
  • За потреби першу чергу підтримує друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
  • Далі, якщо потреба – викликають мобілізаційний резерв. До нього входять військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.
  • Після цього, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв — інших громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень на заклик на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно у особливий період.

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