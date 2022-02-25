Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію: кого це стосується у першу чергу

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про загальну мобілізацію в Україні. Вона проводитиметься протягом 90 діб з дня набрання чинності указом. Заклику підлягають військовозобов'язані та резервісти на території Києва та 25 областей.

Про те, що Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію "у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та з метою забезпечення оборони держави", свідчить Указ, текст якого опублікували на сайті президента України.

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Коротко про зміст Указу

Володимир Зеленський керувався пропозицією Ради національної безпеки та оборони України, а також Конституцією країни;

мобілізація проводиться протягом 90 діб з дня набрання чинності на території 25 областей, за винятком Києва;

призову підлягають військовозобов'язані та резервісти;

кількість мобілізованих не вказано, оскільки черговість та обсяги призову має визначити Генеральний штаб Збройних сил;

регіональні органи зобов'язали у тому числі сповіщати та доставляти призовників та техніку до збірних пунктів та військових частин. На місцях тимчасово виділять будинки для потреб мобілізації.

Кого стосуватиметься загальна мобілізація

У першу чергу мобілізують оперативний резерв. Оперативний резерв – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації.

Оперативний резерв – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації. За потреби першу чергу підтримує друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

— військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Далі, якщо потреба – викликають мобілізаційний резерв. До нього входять військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

До нього входять військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній. Після цього, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв — інших громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень на заклик на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно у особливий період.

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