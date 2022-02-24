Що можна, а що заборонено під час комендантської години в місті: перелік умов

Що можна робити під час комендантської години, а що – ні

У кількох містах України, зокрема Києві, Харкові та Дніпрі, оголосили комендантську годину з 22:00 до 7:00. Розповідаємо, як поводитися в цей час.

На в’їздах та виїздах з населених пунктів встановили блок-пости, на яких поліцейські перевіряють документи осіб, зупиняють транспортні засоби, а також оглядають речі та автомобілі. У Нацполіції наголошують, що міста, у яких оголошена комендантська година, закриті на в’їзд, проте працюють на виїзд.

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Зверніть також увагу, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях населених пунктів.

В Урядовий квартал Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.

Комендантська година – необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії Російської Федерації проти України. Впроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися діючих обмежень.

Нагадуємо, що в умовах воєнного стану потрібно бути готовим до евакуації в будь-який момент. Якщо запрацює сирена, слід терміново перейти до місць укриття.

Зазначимо, що наразі комендантську годину ввели в: Києві та Київській області, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській області, Березівському районі та місті Арциз, Полтавській, Рівненській, Харківській, Черкаській і Чернігівській областях. Читайте також: Дві треті світу з нами: Байден про санкції проти Росії