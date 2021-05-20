У мережі помітили, що Зеленський одягнув не вишиванку, а російську косоворотку: фотофакт

Володимир і Олена Зеленські привітали українців з Днем вишиванки. Щоправда, як зауважили користувачі мережі, зробили вони це не у вишиванках. Користувачі мережі наголосили, що для світлини, опублікованої на офіційній сторінці в інстаграмі, Володимир і Олена Зеленські одягнули російські косоворотки.

20 травня відзначають Всесвітній день вишиванки. Звичайно ж, президент Володимир Зеленський привітав українців. Але зробив він це не в українській вишиванці, а в російській косоворотці, що миттєво викликало хвилю обурення у мережі.

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"Йшов 7-й рік війни, яку розгорнула Росія проти України. Президент України одягає на День вишиванки косоворотку – російську народну чоловічу сорочку та підписує пост (ну як, його SMM-ник підписує пост): "Наша гордість, наш символ і скарб", – написала PR-спеціалістка з Суспільного мовлення.

Користувачі під постом Зеленського в інстаграмі теж вирішили наголосити на тому, що для зйомки він обрав зовсім не вишиванку:

"Косоворотка? А, ну так, КАКАЯ РАЗНИЦА";

"Це ж косоворотка. Російський народний костюм";

"Ну це косоворотка з вишивкою. Якщо мені пам'ять не зраджує, то косоворотка – російський народний костюм";

"Який сором. Розріз з боку у російському національному костюмі, а вони цей розріз запозичили у тюрків. Я не можу, просто сором. В українців розріз завжди посередині. У вашій команді ніхто взагалі як у російських, так і в українських традиціях не розбирається?".​

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