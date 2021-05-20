День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки

З нагоди Дня вишиванки, який цьогоріч відзначають 20 травня, ми підготували для тебе цікавий тест. Відповідай на питання про вишиванку та дізнайся, наскільки добре ти знаєш традиційний український одяг. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сьогодні, 20 травня 2021 року, весь світ вже 14-й рік поспіль відзначає День вишиванки! Цей тест визначить, наскільки добре ти знаєш наше національне вбрання. Перевір, що ти знаєш про генетичний код нації.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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