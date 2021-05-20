Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках

Сьогодні, 20 травня, у День вишиванки зірки з усього світу діляться гарними фотографіями у вишитих сорочках і сукнях. Пропонуємо вам переглянути добірку фото світових знаменитостей, які сьогодні віддали перевагу вишиванці!

Всесвітній день вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, пише Радіо MAXIMUM. Насолодіться разом з нами неймовірними вишиванками українських і закордонних зірок!

День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки

Так, українська письменниця Ірена Карпа позувала у красивій білій вишиванці:

Співачка Камалія з усією сім'єю також привітала країну зі святом і побажала шанувальникам, щоб їх життя було вишите лиш красивими кольорами.

"Перші орнаменти століття чи тисячоліття тому ми творили для себе майбутніх, щоб знати... хто ми, звідки ми і для чого ми", – написала Руслана Лижичко.

Нова холостячка країни Злата Огневич позує у білій вишиванці:

Телеведуча Лілія Ребрик захопила розкішним етнообразом у повітряній сукні-вишиванці. Волосся артистка вклала гарними локонами і зробила ніжний макіяж.

Тенісистка Еліна Світоліна також не забула про свято. "З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни", – пише красуня.

Плаття-вишиванку довжини максі від Vita Kin також має у своєму гардеробі креативний консультант японського журналу Vogue Анна Делло Руссо.

Олександр Пономарьов привітав українців зі святом у своєму інстаграмі зворушливим роликом:

Поп діва світової сцени Брітні Спірс також опублікувала короткий ролик в інстаграмі: на відео Брітні позує в топі-вишиванці з об'ємними рукавами-ліхтариками, який поєднує з мінішортами білого кольору.

Сукня української співачки Світлани Тарабарової ідеально гармонує з яскравим кольором її волосся, яке вона розпустила. У вухах у дівчини золоті сережки, а на обличчі легкий денний макіяж. Гортайте галерею:

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