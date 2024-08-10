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Апетитні та ніжні яблучні деруни від Ольги Рябенко

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Яблучні деруни - фото 1
Яблучні деруни / Shuba

Вже розпочинається сезон домашніх яблук. Коли їх дуже багато вдома, і важко придумати, що б з них приготувати. Тому, Радіо Максимум ділиться смачним та простим рецептом.

Секретами приготування яблучних дерунів ділить шеф-кухарка Ольга Рябенко на своїй сторінці у Instagram.

До слова: Рецепт курячого філе запеченого з овочами від Лізи Глінської

Вона пропонує підписникам приготувати для багатьох дуже незвичну страву. Всі ми знаємо картопляні деруни, але не в цей раз.

Інгредієнти:

  • Яблука середні – 4 шт;
  • Яйце – 1 шт;
  • Крупа манна – 2 ст.л;
  • Борошно – 2 ст.л;
  • Цукор – 20 г;
  • Кориця – 0,5 ч.л;
  • Сіль – 1 дрібка;
  • Олія;
  • Лимонний сік – 1 ст.л.

Процес приготування:

1. Яблука очистити та натерти на крупну тертку.

2. Полити лимонним соком. Додати всі інгредієнти та змішати.

3. Смажити на середньому вогні.

4. Подавати зі сметаною.

Зберігайте собі рецепт, адже яблука – той продукт, що можна знайти протягом всього року. А отже, і смачні деруни можна готувати в будь-який момент.

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Джерело: Ольга Рябенко
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