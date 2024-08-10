Апетитні та ніжні яблучні деруни від Ольги Рябенко

Вже розпочинається сезон домашніх яблук. Коли їх дуже багато вдома, і важко придумати, що б з них приготувати. Тому, Радіо Максимум ділиться смачним та простим рецептом.

Секретами приготування яблучних дерунів ділить шеф-кухарка Ольга Рябенко на своїй сторінці у Instagram.

До слова: Рецепт курячого філе запеченого з овочами від Лізи Глінської

Вона пропонує підписникам приготувати для багатьох дуже незвичну страву. Всі ми знаємо картопляні деруни, але не в цей раз.

Інгредієнти:

Яблука середні – 4 шт;

Яйце – 1 шт;

Крупа манна – 2 ст.л;

Борошно – 2 ст.л;

Цукор – 20 г;

Кориця – 0,5 ч.л;

Сіль – 1 дрібка;

Олія;

Лимонний сік – 1 ст.л.

Процес приготування:

1. Яблука очистити та натерти на крупну тертку.

2. Полити лимонним соком. Додати всі інгредієнти та змішати.

3. Смажити на середньому вогні.

4. Подавати зі сметаною.

Зберігайте собі рецепт, адже яблука – той продукт, що можна знайти протягом всього року. А отже, і смачні деруни можна готувати в будь-який момент.

І ще: Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко