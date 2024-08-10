А ви вже пробували малинові мафіни з шоколадом – розповідаємо рецепт

Якщо вам хочеться чогось смачненького на десерт можете приготувати цю неймовірну страву. Мафіни з шоколадом точно не залишать байдужими нікого.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська опублікувала новий неймовірний рецепт. Виявляється приготувати малинові мафіни з шоколадом дуже просто та швидко.

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Ви можете замінити малину на будь яку іншу ягоду і отримати неперевершений смак! В зимовий час підійде навіть банан.

Саме цей десерт має у своєму складі тільки доступні інгредієнти, готується швидко, легко та просто, – пише Глінська.

Інгредієнти:

150 г яєць (3 шт.)

140 г цукру (7 ст. л. без гірки)

130 мл рафінованої соняшникової олії (8 ст. л. + 2 ч.л.)

170 г білого йогурту "Молокія" (жирністю 3%)

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)

8 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

ванільний цукор

200 г малини (свіжої або замороженої)

70 г чорного або молочного шоколаду

Спосіб приготування:

1. У великій мисці змішуємо: борошно, розпушувач, ванільний цукор.

2. Додаємо цукор, яйця, рослинну олію та білий йогурт. Перемішуємо за допомогою вінчика до однорідної консистенції.

3. Додаємо подрібнений шоколад та малину. Обережно перемішуємо.

Тісто готове.

4. Беремо формочки для мафінів та заповнюємо тістом 2/3.

5. Відправляємо форми у розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією на 20-25 хвилин.

6. Дістаємо мафіни з духовки та присипаємо цукровою пудрою. Готово. Усім смачного!

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