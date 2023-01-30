Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжню італійську пасту. Скуштуйте й ви вдома такий варіант карбонари за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом італійської пасти – спагеті карбонара. Кухар запевняє, що це справжній автентичний рецепт без міфів і прикрас.

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Ця страва буде, як смакова подорож в Італію. Головне дослухатися моїх порад. Між експертами можуть бути суперечки щодо сиру, втім я раджу спочатку Пармезан, а потім вже потроху переходити на Пекоріно. Вершків категорично немає бути! Ми робимо такий соус, який буде їх нагадувати! Запам'ятайте, якщо в закладі дають пасту з вершками – треба обирати інший заклад", – коментує кухар.

Інгредієнти:

120 г спагеті

60-70 гуанчале або панчета без шкірки (можна взяти копчений бекон)

40-60 г тертого сиру Пармезан

1 ціле яйце

чорний перець

Рецепт:

Починаємо процеси паралельно – смажимо гуанчале (в'ялена щока) та готуємо спагеті. Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте – трохи твердуватими та щільними всередині. Якщо ви зливаєте воду, залиште трохи на потім! На сковороді обсмажуємо нарізану гуанчале і додаємо чорний перець, по готовності знімаю пательню з плити, а потім окремо бекон з пательні. Окремо виделкою змішайте в супниці яйце і пармезан та додайте трохи жиру з пательні. Ідеально використовувати суміш Пармезан і Пекоріно Романо – буде дуже смачно. Готові спагеті поміщаємо на пательню, ставимо на маленький вогонь, додаємо перемішане яйце з сиром і добре перемішуємо спагеті, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус! Тут не нагрівайте пательню сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце! На останок додайте хрумкі смужки гуанчале, перемішуйте і викладайте на тарілку. Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.

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