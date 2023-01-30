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Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжню італійську пасту. Скуштуйте й ви вдома такий варіант карбонари за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом італійської пасти – спагеті карбонара. Кухар запевняє, що це справжній автентичний рецепт без міфів і прикрас.
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Ця страва буде, як смакова подорож в Італію. Головне дослухатися моїх порад. Між експертами можуть бути суперечки щодо сиру, втім я раджу спочатку Пармезан, а потім вже потроху переходити на Пекоріно. Вершків категорично немає бути! Ми робимо такий соус, який буде їх нагадувати! Запам'ятайте, якщо в закладі дають пасту з вершками – треба обирати інший заклад", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 120 г спагеті
- 60-70 гуанчале або панчета без шкірки (можна взяти копчений бекон)
- 40-60 г тертого сиру Пармезан
- 1 ціле яйце
- чорний перець
Рецепт:
- Починаємо процеси паралельно – смажимо гуанчале (в'ялена щока) та готуємо спагеті.
- Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте – трохи твердуватими та щільними всередині.
- Якщо ви зливаєте воду, залиште трохи на потім!
- На сковороді обсмажуємо нарізану гуанчале і додаємо чорний перець, по готовності знімаю пательню з плити, а потім окремо бекон з пательні.
- Окремо виделкою змішайте в супниці яйце і пармезан та додайте трохи жиру з пательні. Ідеально використовувати суміш Пармезан і Пекоріно Романо – буде дуже смачно.
- Готові спагеті поміщаємо на пательню, ставимо на маленький вогонь, додаємо перемішане яйце з сиром і добре перемішуємо спагеті, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус!
- Тут не нагрівайте пательню сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце!
- На останок додайте хрумкі смужки гуанчале, перемішуйте і викладайте на тарілку.
- Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча.
- Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир.
- Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.
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