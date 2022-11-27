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Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування квашеної капусти всього лише за три дні. Як каже кухар, це справжній український суперфуд. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту вдома!
Євген Клопотенко пропонує приготувати квашену капусту. Цей рецепт передбачає, що капуста буде повністю готова вже через три дні.
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Чи могли ви уявити, що смачна квашена капуста може бути приготована лише за кілька днів? Це наче справжня кулінарна магія! Куштувати страву можна всього через добу, а через три – вже насолоджуватися повністю готовою капусточкою. Тільки подумки уявиш хрустку та соковиту квашену капусту, а слинки вже одразу течуть! Вона смакує з будь-яким гарніром, м'ясом, як звичайна закуска чи навіть може стати складником багатьох страв", – коментує кухар.
Інгредієнти на 3 л банку:
- 2-2,5 кг капусти
- 3 лаврові листи
- 1 морква
- 2 ст. л. солі
- 1,5 л води
Рецепт квашеної капусти:
- Візьміть капусту з розрахунку, що після очищення качана має вийти 2-2,5 кг продукту. Очистьте, зніміть пошкоджене чи тверде верхнє листя, виріжте серцевину. Помийте овоч під струменем холодної води та обітріть кухонним рушником. Очистьте моркву.
- Качан капусти розріжте навпіл або на чверті, щоб було зручніше. Пошинкуйте частини овочу ножем, або скористайтеся економкою. Натріть моркву. Перемішайте капусту та моркву. Додайте до суміші 3 лаврові листи. Покладіть все у чисту банку гарно утрамбовуючи, щоб не було пустот.
- В окремому посуді змішайте 1,5 л окропу та 2 ст. л. солі. Перемішайте, допоки сіль не розчиниться. Залишіть розчин охолонути, потім залийте ним місткість з капустою. Поставте банку у глибоку миску, на випадок, якщо розсіл почне витікати, та розташуйте її на кухні поблизу плити або іншого місця, де тепло. Накрийте марлею або кришкою із дірками, аби капуста дихала.
- Через добу проколіть капусту ножем чи шампуром до самого дня місткості, щоб випустити гази, які створюються під час бродіння. Піну на поверхні розсолу теж ретельно прибирайте, аж допоки не закінчиться процес бродіння. Про це свідчитиме той факт, що піна перестане з’являтися, а розсіл у банці стане прозорим.
- Скуштувати квашену капусту можна через добу. Повністю готова вона буде через три доби. Продукт тримайте закритим щільно кришкою у холодильнику.
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