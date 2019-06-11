Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Володимир Остапчук вперше показав обличчя сина в глянцевій зйомці

  • 12
Володимир Остапчук і Олена Войченко - фото 1
Володимир Остапчук і Олена Войченко / instagram

Топовий український ведучий Володимир Остапчук вперше показав обличчя сина. Шоумен з дружиною і дітьми знявся у фотосесії для Viva, прикрасивши обкладинку червневого номера.

Раніше Володимир Остапчук уже публікував фото з хлопчиком, проте ще жодного разу не показував його повністю. Варто відзначити, що на фото артист позує разом з усією своєю родиною: дружиною Оленою, дочкою Емілією, і сином Еваном.

І ще: Спокусливі зірки Кварталу 95 показали гарячі фото

"Знайомтеся: наш син Еван", – написав ведучий в пості зі знімком.

Читайте також: Американська блогерка розбурхала мережу голим фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • Вчора, 12:14
  • 788
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • 09 червня, 14:50
  • 339
Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
  • 08 червня, 14:23
  • 231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз