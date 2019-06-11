Володимир Остапчук вперше показав обличчя сина в глянцевій зйомці

Топовий український ведучий Володимир Остапчук вперше показав обличчя сина. Шоумен з дружиною і дітьми знявся у фотосесії для Viva, прикрасивши обкладинку червневого номера.

Раніше Володимир Остапчук уже публікував фото з хлопчиком, проте ще жодного разу не показував його повністю. Варто відзначити, що на фото артист позує разом з усією своєю родиною: дружиною Оленою, дочкою Емілією, і сином Еваном.

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"Знайомтеся: наш син Еван", – написав ведучий в пості зі знімком.

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