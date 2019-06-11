Американська блогерка розбурхала мережу голим фото (18+)

Популярна фотомодель і блогер Алексіс Рен знову опинилась у центрі уваги мережі через любов до відвертих знімків. Цього разу зірка похизувалась формами в душі.

22-річна американська блогерка і одна із найзатребуваніших бікіні-моделей Алексіс Рен має понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Дівчина без комплексів добре знає, чого хочуть її шанувальники та не соромиться ділитись доволі ефектними знімками.

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Нещодавно Алексіс опублікувала світлину у душі, де позує топлес, прикриваючись руками. Як зазначила модель, вочевидь, вона не поїде на Балі. Однак фанати не звернули уваги на підпис, адже засипали зірку компліментами щодо її апетитних форм.

instagram.com/alexisren

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