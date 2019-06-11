Спокусливі зірки Кварталу 95 показали гарячі фото

Жіночий Квартал – новий розважальний телепроект студії Квартал 95. Актриси Жіночого Кварталу показали гарне фото з гримерки.

Як кажуть автори нового проекту, Жіночий Квартал – це територія жінок, де вони головні, вони завжди праві і елегантно жартують про те, що їм справді цікаво.

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Днями на сторінці "Жіночого Кварталу" в соцмережі Instagram з'явилося нове веселе фото, яке дівчата зробили в гримерці перед дзеркалом. На знімках з'явилися три актриси – Тетяна Песик, Анастасія Оруджова і Валерія Товтолес. Остання, до слова, позує в досить відвертому образі.

У підписі до фотографій написано: "Фото заряджені на дикий і божевільний вечір понеділка. Ну і що, що початок тижня?! До речі, у кого які плани?". Шанувальники колективу в захваті від такої незвичайної фотосесії актрис і засипають дівчат компліментами в коментарях до фото.

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