Володимир Остапчук вибачився за свої жарти про Євробачення

Український шоумен Володимир Остапчук відповів на критику через його скандальні слова про Євробачення. Днями телеведучий невдало пожартував під час концерту групи KAZKA, чим викликав хвилю гніву в мережі.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук прямо зі сцени Палацу Спорту назвав Євробачення конкурсом для геїв, фріків та інвалідів. Він додав, що колективу Go-A немає сенсу їхати на шоу, оскільки перемога російської групи Little Big очевидна.

І ще: Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру

Пізніше на своїх сторінках в соціальних мережах телеведучий вибачився публічно за свої слова.

"Друзі, цим постом хочу принести свої щирі вибачення за некоректні висловлювання, виголошені мною пару днів назад у Палаці спорту. Я не хотів нікого образити. Після справедливих зауважень в мою сторону, я не відразу розібрався в їхній суті і, поквапившись, відповів нальоту. Після двох днів роздумів, поставивши себе на місце тих, кого міг образити, я зрозумів, наскільки боляче могли поранити слова і терміни, які я легковажно, не замислюючись в гумористичному куражі, вимовив", – написав Володимир Остапчук у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою