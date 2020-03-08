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Володимир Остапчук вибачився за свої жарти про Євробачення

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Володимир Остапчук - фото 1
Володимир Остапчук / instagram

Український шоумен Володимир Остапчук відповів на критику через його скандальні слова про Євробачення. Днями телеведучий невдало пожартував під час концерту групи KAZKA, чим викликав хвилю гніву в мережі.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук прямо зі сцени Палацу Спорту назвав Євробачення конкурсом для геїв, фріків та інвалідів. Він додав, що колективу Go-A немає сенсу їхати на шоу, оскільки перемога російської групи Little Big очевидна.

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Пізніше на своїх сторінках в соціальних мережах телеведучий вибачився публічно за свої слова.

"Друзі, цим постом хочу принести свої щирі вибачення за некоректні висловлювання, виголошені мною пару днів назад у Палаці спорту. Я не хотів нікого образити. Після справедливих зауважень в мою сторону, я не відразу розібрався в їхній суті і, поквапившись, відповів нальоту. Після двох днів роздумів, поставивши себе на місце тих, кого міг образити, я зрозумів, наскільки боляче могли поранити слова і терміни, які я легковажно, не замислюючись в гумористичному куражі, вимовив", – написав Володимир Остапчук у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Остапчук вибачився за свої жарти про Євробачення - фото 390871

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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