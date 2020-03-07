Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою

Катерина Усик знялася в розкішній фотосесії. Шанувальники залишилися у захваті!

Дружина ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) Катерина знялася в розкішній фотосесії на яхті.

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Катерина Усик позує в елегантному брючному костюмі. Зазначимо, що Катерина вкрай рідко з'являється на публіці і намагається вести закритий спосіб життя. Фанати не змогли пройти повз такого образу Катерини, відзначивши її розкішний вигляд.

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