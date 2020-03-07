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Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою

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Усик з дружиною - фото 1
Усик з дружиною / depo

Катерина Усик знялася в розкішній фотосесії. Шанувальники залишилися у захваті!

Дружина ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) Катерина знялася в розкішній фотосесії на яхті.

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Катерина Усик позує в елегантному брючному костюмі. Зазначимо, що Катерина вкрай рідко з'являється на публіці і намагається вести закритий спосіб життя. Фанати не змогли пройти повз такого образу Катерини, відзначивши її розкішний вигляд.

Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою - фото 390684

Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою - фото 390685

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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