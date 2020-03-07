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Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Цього тижня почнемо з сексуальної Лесі Нікітюк. Улюблена українська телеведуча продовжує ділитися спокусливими світлинами, на яких вона позує в купальниках і спідньому. Не дивно, що такі кадри набирають десятки тисяч вподобань та сотні коментарів. Ловіть кілька з них: "Давай уже без трусів. Чи слабо?", "Для сексуальних фото ще не схуднули", "Ну що, пора на обкладинку глянцю", "Крихітко, ти полум'я", "Леся-Леся, що ти робиш?"
Не менше галасу цього тижня наробила Настя Каменських. Чарівна NK знялась для журналу XXL, хизуючись своїми спокусливими формами. Не дивно, що підписники співачки залишили їй шалену кількість коментарів: "Фото просто вау! Щось в них заворожує. Ви – нереальна красуня", "Дуже красива та сексуальна", "Дуже красиві образи", "Як все естетично красиво. Дуже подобається образ богині. Як на обкладинці".
Куди ж без неймовірної Тіни Кароль? Поп-діва продовжує активно вести свій інстаграм, аби прихильники могли насолоджуватися її звабливими образами, які заворожують. Компліменти не забарилися: "Як можна стільки років не мінятися? В чому секрет?", "На вас можна дивитися вічно. Космічно красива", "Дуже крута", "Кішечка", "Богиня", "З самого ранку вже убила своєю красою".
Сексуальна DJ NANA вражає своїми гарячими вигинами. Не дивно, що під фото залишили достатньо спекотних компліментів: "Шикарне фото і дуже красиві кольори", "Ой, як красиво", "Ідеальні ноги. Королева", "Шкода, що я не чоловік", "Принцеса на басейні".
Надя Дорофєєва перестала так часто оголятися, як вона робила раніше. Втім, кожне її відверте фото настільки спокусливе, що прихильники співачки просто не можуть втримати своїх емоцій, виписуючи їй під постами десятки теплих слів: "Ти прекрасна", "Надійка, неймовірна імператриця", "Боже, обожнюю такі фото", "Ааа, який кайф", "Ну чому так неймовірно?"
Наостанок залишимо вам сексуальну Олю Цибульську, котра не втомлюється доводити на власному прикладі, що ідеально виглядати можна завжди та всюди. Не дивно, що її підписники засипали співачку компліментами: "Оля, ви прекрасна. Образ просто cool!", "За ці ніжки можна світ віддати", "Але ти класна красуня", "Олечко, ти богиня".
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