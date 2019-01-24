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Володимир Остапчук розбурхав уяву прихильниць новим знімком

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Телеведучий Володимир Остапчук - фото 1
Телеведучий Володимир Остапчук / instagram

Відомий український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук поділився з підписниками стильним чорно-білим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Так, Остапчу позував на білому тлі в светрі з модними потертостями з важким поглядом. Під фото він залишив жартівливий підпис.

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"Обережно, ця сторінка ароматизована (так-так, як в каталогах Avon або журналі Cool Girl, якщо ви старші). Беріть свій телефон і тріть об себе. Відчуєте ваніль, корицю і трохи шкіри. До речі, не тільки ця, а й всі сторінки з моїм інтерв'ю для @xxl_ukraine пахнуть красою і стилем. Потерла? А тепер марш в ларьок за журналом", – з гумором підписав фото Володимир.

Шанувальниці бурхливо відреагували на фотографію кумира і залишили безліч приємних коментарів для улюбленого телеведучого.

Володимир Остапчук у новій фотосесії - фото 303360
Володимир Остапчук у новій фотосесії / Instagram

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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