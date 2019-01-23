Колишня дружина Потапа спокушає відвертими фото

Екс-дружина Потапа похвалилася засмагою в бікіні.

Ірина Горова продовжує насолоджуватися відпочинком на островах Карибського моря.

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У своєму мікроблозі продюсер поділилася новим знімком з Багамських островів. На фото екс-дружина Потапа зображена на пляжі. Ірина продемонструвала рівну засмагу і підтягнуте тіло в чорному бікіні.

Колишня дружина Потапа спокушає відвертими фото

Днями Наташа і Ірина Горові знялися разом під час сімейної відпустки, позуючи в купальниках на пляжі. 41-річна мати і 20-річна дочка розмістили однакові пікантні знімки на своїх сторінках в Instagram.

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