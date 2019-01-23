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Леся Нікітюк показала дуже спокусливі фото в купальнику

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Спокуслива Леся Нікітюк - фото 1
Спокуслива Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує тішити користувачів мережі відвертими фотками з відпочинку на Мальдівах. Цього разу зірка похизувалася ідеальною фігурою в купальнику, зацініть!

За словами Лесі Нікітюк, відпочинок на Мальдівах – її давня мрія, тож вона максимально насолоджується відпусткою та не забуває ділитися з підписниками ефектними фото.

Це цікаво: Леся Нікітюк здивувала мережу відвертим знімком

Ведуча опублікувала в Instagram спокусливий знімок у купальнику на тлі океану та вразила стрункою фігурою. Гляньте самі!

Під ще одним свіжим знімком Леся вирішила відповісти на найпопулярніше запитання – про вартість перебування на райському курорті. "Пересічному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансферу. Так що, дівчата, краще трясти кавалерів!" – зізналася зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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