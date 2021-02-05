Володимир Дантес відверто розповів про шкідливу звичку

За словами співака Володимира Дантеса, він не може відмовити собі в міцній каві відомої мережі. Чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що перш за все прибувши в нове місто або країну купує собі каву в мережі Starbucks. За словами співака, напій асоціюється у нього зі смаком пригод і подорожей.

Дантес розповів, що рідко коли його ім'я пишуть правильно у Starbucks, і він зібрав уже цілу колекцію варіацій імені "Володимир".

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"Виявилося, що моє ім'я супер складне для іноземців. Вова – вони взагалі не розуміють. Смішно в Італії було, бо моє ім'я співзвучне для них зі словом Uovo – яйце. В Америці писали – Bloodimir, в Азії взагалі – Ladimier. Коротше, писали як хотіли і чули. І я придумав хештег – #callmevladimir", – написав Володимир Дантес на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, 32-річний популярний виконавець і ведучий Володимир Дантес зізнався, що зраджував своїм дівчатам в попередніх відносинах. Таку заяву він зробив в програмі "Ж F*CKTOR" на YouTube-каналі. Артист розповів, що втратив невинність у 20 років і через деякий час став дуже популярним (в 2008 році він разом з Вадимом Олійником виграв "Фабрику зірок-2" і почав співати в групі "ДіО.фільми"). Ця популярність "зірвала йому голову", тому він став несерйозно ставитися до стосунків. Він часто зраджував.

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