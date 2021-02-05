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Cardi B приміряла образ спокусливої вдови у новому кліпі Up

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Cardi B представила новий кліп на пісню Up - фото 1
Cardi B представила новий кліп на пісню Up

Провокативна хіп-хоп-виконавиця Cardi B представила кліп на пісню "Up". У ньому вона приміряла образ спокусливої вдови. Дивіться новий кліп реперки на Радіо МАКСИМУМ!

У новому кліпі реперка Cardi B перевтілилася на "веселу вдову", яка танцює на цвинтарі в оточенні могил. В одній з яких, судячи з усього, "лежить" 2020 рік.

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Як і представлений раніше трек "WAP", який був записаний Cardi B спільно з Megan Thee Stallion, "Up" увійде до її майбутнього студійного альбому.

Cardi B – Up, дивіться онлайн новий провокативний кліп реперки:

Ролик нагадує про реаліті-шоу Cardi B, в якому вона пробує різні професії – від балерини і кухаря-сушиста до каскадера і майстра з виготовлення перук. Дивитися "Cardi Tries ____" можна в Facebook і Instagram.

Для затравочки залишимо вам також одне відео з шоу, щоб ви могли ним насолодитися сповна після перегляду музичного кліпу реперки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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