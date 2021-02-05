Американський репер імплантував собі у лоб величезний діамант: відео

Реп-виконавець з США Ліл Узі Верт зважився на сміливий коштовний аксесуар, який вставили у його тіло. Він розповів, що гроші на покупку діаманта у десять каратів почав збирати ще у 2017 році.

Американський репер і автор пісень Ліл Узі Верт вставив собі в лоб діамант вагою десять каратів і вартістю 24 мільйони доларів. Ролик з прикрасою виконавець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Краса – це біль", – прокоментував відео репер.

У коментарях до допису підписники артиста відзначили, що камінь трохи зміщений відносно центру чола. На це Узі Верт відповів, що діамант встане на місце, як тільки зійде післяопераційний набряк.

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