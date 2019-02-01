Володарку найвідоміших сідниць порівняли з Барбі: фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка прославилась завдяки пишним сідницям та скандальним витівкам, знову опинилась у центрі обговорень через нову зйомку.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян встигає не лише займатись величезною кількістю проектів, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за матір'ю трьох дітей стежать понад 126 млн користувачів, і це не дивно, адже Кім дуже активна та майже щодня публікує нові дописи.

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Нещодавно модель вирішила вкотре прорекламувати власну лінійку парфумів та показала кадри з фотосесії у стилі Барбі. Щоправда, користувачі дійшли до висновку, що й сама Кім виглядає такою ж несправжньою та відфотошопленою, як популярна лялька.

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