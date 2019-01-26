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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Знову вляпалась: Настю Каменських звинуватили у зловживанні фотошопом

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Настю Каменських розкритикували за обкладинку для глянцю - фото 1
Настю Каменських розкритикували за обкладинку для глянцю

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!

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Почнемо цього тижня з іменинниці. 25 січня Тіна Кароль святкувала свій 34-ий день народження. Не дивно, що своїм підписникам вона показала "наївну мрійницю" ;)

Тіна Кароль поділилася милим дитячим фото - фото 303746
Тіна Кароль поділилася милим дитячим фото

Впізнаєте? Ні, це не Оля Полякова в юності. Це її донечка Марійка, яка приголомшує своєю схожістю з зірковою матусею. Нещодавно сімейство Полякових повернулося з відпочинку, тому не дивуйтесь, що вона така засмагла.

Донька Олі Полякової шалено схожа на свою маму - фото 303748
Донька Олі Полякової шалено схожа на свою маму

А ця обкладинка лютневого номера Cosmopolitan викликала справжню бурю обурення. Користувачі мережі розкритикували фотографа за надмірне використання Photoshop, а також пожартували, що голову Насті Каменських приклеїли до тіла Маші Єфросиніної. Втім, хто його знає, як воно було насправді ;)

Настя Каменських знялася для глянцю - фото 303750
Настя Каменських знялася для глянцю

Мадонна не перестає вражати зміною своїх образів. Цього разу співачка виклала в мережу селфі, через яке її можна порівняти з Медузою Горгоною. Ні, ну ви просто гляньте на цей погляд, або краще не дивіться.

Мадонна продовжує експерименти - фото 303751
Мадонна продовжує експерименти

А от головний ревізор країни – Микола Тищенко – не перестає ділитися зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. Геть совісті немає, враховуючи, як нас тут морозить. Микола – люблячий і турботливий татусь, це підтверджує й підпис до фото: "Час з сім'єю для мене – безцінний".

Микола Тищенко ділиться фото з відпочинку - фото 303752
Микола Тищенко ділиться фото з відпочинку

Сергій Бабкін показав, яким має бути сучасний лицар. На думку співака, його сила має бути у спокої. І знаєте, з цим неможливо не погодитися, адже саме спокій дозволяє прийняти зважені та правильні рішення. Будьте як Бабкін – зберігайте спокій ;)

Сергій Бабкін перетворився на сучасного лицаря - фото 303753
Сергій Бабкін перетворився на сучасного лицаря

Ще один щасливий татусь – ведучий Андрій Бєдняков. Він показав свій справжній скарб, а себе назвав "найщасливішим піратом на світі". Милота просто зашкалює.

Космічна та спокуслива. Саме так можна описати акторку Ольгу Куриленко на цьому фото. Досі не вкладається в голові, що Дівчині Бонда – 39!

Ольга Куриленко вражає своєю красою - фото 303754
Ольга Куриленко вражає своєю красою

Гурт KAZKA назвав свого єдиного конкурента на Національному відборі на Євробачення 2019. У вас є здогадки, про кого йде мова? На своїй сторінці в Instagram вони написали, що їхнім головним противником є вони самі. Маємо надію, що це не завадить їм вийти до фіналу.

KAZKA назвала головного конкурента на Нацвідборі - фото 303755
KAZKA назвала головного конкурента на Нацвідборі

Можна виїхати з "Орла і решки", але "Орел і решка" з тебе ніколи не виїде. Саме так можна сказати про Лесю Нікітюк, яка не перестає мандрувати та насолоджуватися екзотичними закутками нашої планети. Зараз красуня ніжиться на сонечку Мальдів :)

Леся Нікітюк відпочиває на Мальдівах - фото 303757
Леся Нікітюк відпочиває на Мальдівах

Готуйтесь, зараз буде спекотно! Даша Астаф'єва знялася для реклами парфумів, і поділилася зі своїми підписниками відеороликом з бекстейджу. Оголена співачка ледь-ледь прикриває свої принади за допомогою прозорої тканини. На це можна дивитися вічно ;)

Ну і доб'ємо вас розкішною Наомі Кемпбелл, котра вразила усіх своїм сміливим образом під час одного з виходів на подіум у Парижі. Відразу відзначимо, що це кутюрна колекція, тому шанси побачити на вулиці дівчат у таких сукнях вкрай мізерні ;)

Наомі Кемпбелл вразила мережу сміливим образом - фото 303759
Наомі Кемпбелл вразила мережу сміливим образом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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