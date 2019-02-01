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Розкішна жінка: Пенелопа Крус вразила у рекламі Swarovski

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Пенелопа Крус нагадала жінку-кішку - фото 1
Пенелопа Крус нагадала жінку-кішку / Courtesy Atelier Swarovski

Оскароносна акторка Пенелопа Крус не збирається старішати, і це підтверджує її остання фотосесія для відомого бренду Atelier Swarovski. Зваблива зірка!

44-річна іспанська акторка Пенелопа Крус не лише активно займається своєю кар'єрою у кіно, а й періодично стає обличчям відомих брендів та глянців. До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників.

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Нещодавно Крус знялась у справді розкішній фотосесії для Atelier Swarovski, похизувавшись струнким тілом та свіжим виглядом. Як відзначили фанати, акторка нагадала справжню жінку-кішку. Зацініть!

Courtesy Atelier Swarovski - фото 305045
Courtesy Atelier Swarovski
Courtesy Atelier Swarovski - фото 305047
Courtesy Atelier Swarovski
Courtesy Atelier Swarovski - фото 305046
Courtesy Atelier Swarovski

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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