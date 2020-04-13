Володарка найзнаменитіших сідниць показала, як вона виглядала в школі

Світська левиця Кім Кардашян опублікувала в Instagram архівний знімок. Шанувальники у захваті від красуні!

На знімку зірка реаліті відображена з розпущеним волоссям, маленькими сережками-кільцями, кулоном на чорній нитці, в білій блузці та чорному жакеті.

І ще: Кім Кардашян порівняли з покемоном, і це неможливо розбачити (фото)

Маленька Кім серйозно дивиться в об'єктив фотокамери. Тоді вона вчилася в 7 класі. Кардашян була красивою і милою дівчинкою в школі.

А ще Кім похвалилася сексуальними формами в коричневій спокусливій білизні. Це знімки з рекламної кампанії її нової колекції білизни, бренду SKIMS. На одному з фото Кардашян позує лежачи на пляжі просто у воді.

Читайте також: Найсексуальніша світська левиця у вузькій білизні похвалилася фігурою