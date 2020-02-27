Кім Кардашян порівняли з покемоном, і це неможливо розбачити (фото)

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вже чимало років отримує на свою адресу не лише шквал компліментів, а й критики. Все через її незвичайні форми, які вже стали новим трендом серед молоді. І саме вони нагадали користувачам одного з покемонів!

Світська левиця та дружина Каньє Веста Кім Кардашян настільки не соромиться своєю пишної фігури, що на кожному заході демонструє її у відвертих образах. Користувачі вже звикли до того, що у моді тепер не модельні параметри, але нещодавно у Reddit порівняли з покемоном.

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Користувач з ніком Mapusi поділився колажем, на якому Кім у бікіні і один з легендарних покемонів М'юту. Тепер це важко розбачити:

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