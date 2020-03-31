Найсексуальніша світська левиця у вузькій білизні похвалилася фігурою

Гаряча Кім Кардашян показала пікантне фото в соцмережі. Шанувальники у захваті!

Популярна американська телезірка, модель і світська левиця Кім Кардашян часто ділиться у соцмережі Instagram пікантними фотосесіями.

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Так і цього разу зіркова красуня порадувала фоловерів спекотним кадром, на якому позує в одній тільки білизні з нової колекції свого білизняного бренду.

На фото Кім відображена в якомусь похмурому місці і в дуже незвичайній позі – вона стоїть боком до камери. На ній вузьке тілесне боді, яке красиво підкреслює соковиті форми. Довге волосся моделі зібране в акуратний хвіст, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вираз. Треба сказати, що у Кім ідеальна постава, яка добре помітна в цій позі. У підписі до фото Кардашян говорить про мільйон доларів, який збирається пожертвувати на благодійність.

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