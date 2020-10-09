Володарка найбільших грудей в Україні завела мережу сексуальним фото

Модель з 13-м розміром грудей і володарка титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова поділилася з шанувальниками звабливим фото.

Так, на свіжому сексуальному знімку 31-річна Міла Кузнєцова позувала у відвертому купальнику червоного кольору, який вигідно підкреслив і без того пишні форми красуні. Свій образ зірка мережі доповнила сонцезахисними окулярами і сережками.

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Пікантний кадр Міли розбурхав підписників дівчини в Instagram. Користувачі мережі засипали зірку компліментами.

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