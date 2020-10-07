Слава Камінська спокусила мережу знімком у мереживній білизні

Популярна українська співачка Слава Камінська з дуету НеАнгели порадувала шанувальників гарячим образом. Красуня поділилася з підписниками в Instagram пікантним кадром з Єгипту.

Відомо, що зараз 36-річна Слава Камінська відпочиває у п'ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh в Шарм-ель-Шейху, куди вирушила разом з популярним Instagram-блогером Кирилом Скачковим.

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На свіжому фото зірка позує у коротеньких джинсових шортиках і мереживному бюстгальтері, який вигідно підкреслив її пишні груди. Співачка сфотографована за читанням бестселера Джона Грея – книги "Чоловіки з Марса, жінки з Венери".

"Жінки – з Венери, чоловіки – з ретроградного Меркурія. Згодні?" – прокоментувала спокусливий кадр Співачка.

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