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Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах

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Як би виглядали українські зірки в інших країнах - фото 1
Як би виглядали українські зірки в інших країнах

Українські зірки підкорюють не лише своїми уміннями, а й зовнішністю. Зате тепер можна побачити, як виглядали б наші співачки та співаки в інших країнах завдяки додатку Gradient.

Новий тренд з тим, як би виглядали двійники людей у Бразилії, Азії, Індії та Європі підкорює мережу. А все завдяки новинці від додатка Gradient, який дозволяє побачити себе іншої національності. Звісно ж, ми не могли впустити можливість випробувати цей фільтр на українських зірках. Зацініть!

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DZIDZIO

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428909

Святослав Вакарчук

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428908

MONATIK

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428907

Даша Астаф'єва

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428906

Настя Каменських

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428905

Потап

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428904

Олег Винник

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428903

Надя Дорофєєва

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428902

Юлія Саніна

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428901

Злата Огнєвіч

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428900

Тіна Кароль

Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах - фото 428899

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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