Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах

Українські зірки підкорюють не лише своїми уміннями, а й зовнішністю. Зате тепер можна побачити, як виглядали б наші співачки та співаки в інших країнах завдяки додатку Gradient.

Новий тренд з тим, як би виглядали двійники людей у Бразилії, Азії, Індії та Європі підкорює мережу. А все завдяки новинці від додатка Gradient, який дозволяє побачити себе іншої національності. Звісно ж, ми не могли впустити можливість випробувати цей фільтр на українських зірках. Зацініть!

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DZIDZIO

Святослав Вакарчук

MONATIK

Даша Астаф'єва

Настя Каменських

Потап

Олег Винник

Надя Дорофєєва

Юлія Саніна

Злата Огнєвіч

Тіна Кароль

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